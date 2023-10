Ioana Grama este printre cei mai urmariti creatori de continut din Romania. Clujeanca a reusit sa stranga o mica avere din activitatea ei din online.Ioana Grama are doua firme care au realizat afaceri nete de de 2,73 milioane de lei in 2022, cu 20% mai mici decat in 2021, si marja de profit net de 43,22% in 2022, cu peste 3,5 puncte procentuale mai mare decat in 2021, arata calculele Economica.net pe baza datelor obtinute din Termene si Ministerul de Finante. Rezultatele financiare amintite ... citeste toata stirea