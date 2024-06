Interlopul Gore de la Cluj e suparat foc dupa ce nu a putut vota duminica: "M-am trezit degeaba"

Interlopul Marius David, zis Gore de la Cluj, s-a filmat suparat ca nu a fost lasat sa voteze, desi motivul este unul cat se poate de legitim. Gore s-a inscris in SOS acum cateva luni, dar a fost exclus la scurt timp."M-am trezit sa votez, am fost la sectia de votare si au bagat buletinul meu in calculator si a zis ca nu am drept de vot. Baga-mi-as p... ca m-am trezit si degeaba. Satana e pe Pamant", a spus interlopul Marius David, zis Gore de la Cluj.De fapt, interlopul are mai multe ... citește toată știrea