In cariera sa de jucator a evoluat pentru ISCT in doua randuri 1978 - 1984 si 1985 - 1996 si pentru Sportul Studentesc, deasemenea a fost component al lotului national al Romaniei fiind coleg cu "marele" Miodrag BelodediciSi-a inceput cariera de antrenor la Campia Turzii in anul 2007 antrenand grupa de copii nascuti in anul 2000, apoi ocupandu-se de grupa Republicani B si ... citeste toata stirea