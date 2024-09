Ispita din Cluj a recunoscut totul. Cate operatii estetice si-a facut, de fapt, Anamaria Vaida: "Este ultima oara cand mai raspund"

Clujeanca Anamaria Vaida de la Insula iubirii a lamurit situatia, dupa ce s-a zvonit ca ar fi calcat de mai multe ori in cabinetul medicului estetician.Anamaria a participat ca ispita si in sezonul 8, acolo unde din prima l-a cucerit pe Claudiu. Tanara este in continuare apreciata de cei care au urmarit-o in sezonul trecut, iar fanii au fost curiosi sa afle daca a trecut vreodata pragul cabinetului unui medic estetician."Este ultima oara cand o sa mai raspund la aceasta intrebare, pentru ca, ... citește toată știrea