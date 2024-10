Iubita lui Culita Sterp intervine in scandalul dintre Carmen de la Salciua si Geta Sterp: "E greu sa taci cand stii care este adevarul"

Iubita lui Culita Sterp, Daniela Iliescu, intervine in scandalul dintre Carmen de la Salciua si Geta Sterp.Ea a postat un mesaj pe retelele sociale in care a mentionat ca isi doreste sa stea departe de orice fel de scandal, obiectivul prinicipal fiind linistea si armonia in familie."(...) Ma straduiesc de atatia ani sa stau departe de circ si subiecte de cancan, chiar daca de cele mai multe ori am fost implicata fara voia mea si fara sa imi doresc asa ceva. Cred ca anul acesta am avut prima ... citește toată știrea