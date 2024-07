Jador a dat lovitura, lasa Capitala si se muta la Cluj: "Mi-am luat si eu 3 mp aicea. No, bine v-am gasit" - VIDEO

Jador le-a dat o veste uimitoare fanilor sai, pentru care multi l-au felicitat pe loc. Artistul a anuntat ca se va muta din Capitala la Cluj.Fostul participant de la Puterea Dragostei le-a transmis urmaritorilor sai ca are toate motivele de bucurie. Solistul Jador si-a cumparat o locuinta la Cluj si va parasi Bucurestiul in favoarea "capitalei" Ardealului."Bine v-am gasit, vreau sa va anunt in mod oficial ca m-am ... citește toată știrea