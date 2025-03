La ce NU ar face niciodata Mircea Bravo reclama? Indragitul vlogger clujean a dat cartile pe fata: ,,Mi-am atras antipatia anumitor persoane" - VIDEO

Mircea Bravo a vorbit despre produsele la care nu ar face niciodata reclama, indiferent de cati bani i s-ar oferi!Comediantul din Cluj a explicat, in cadrul emisiunii 40 de intrebari cu Denise Rifai, ca a refuzat, si va refuza in continuare sa promoveze jocurile de noroc sau cazinourile.,,Am spus-o public si o sa o mai repet. Am refuzat casele de pariuri, cazinourile online, pacanele, am si facut o campanie in directia respectiva. Initiativa a venit din partea unui ONG care ne-a rugat, ... citește toată știrea