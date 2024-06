La Cluj e trafic intens chiar si in parcari! Aglomeratie infernala la un supermarket din oras: ,,Locul in care intri, dar nu mai iesi niciodata" - FOTO

Traficul din Cluj a ajuns la alt nivel! Soferii sunt deja obisnuiti sa fie blocati minute in sir pe drumurile din oras, insa, se pare ca nici in parcari nu e mai bine.O clujeanca aflata la cumparaturi la un supermarket din Iris a surprins un haos general in parcare. Din imagini se poate observa o coloana imensa de masini care asteapta sa ... citește toată știrea