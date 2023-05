Rapper-ul si compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a festivalului. Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanta.Pentru cele 4 zile si 4 nopti sunt asteptati peste 150 de artisti si DJ-i de top, la nivel national si international si zeci de mii de fani din Romania si din afara tarii.Gazzy Garcia, cunoscut sub numele de scena Lil Pump, este unul dintre cei mai mari artisti ai ... citeste toata stirea