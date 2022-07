Lovitura de teatru in procesul in care Alex Bodi este judecat pentru santaj si trafic de femei

Alex Bodi a scapat deocamdata de procesul in care era judecat santaj si trafic de persoane. Tribunalul din Gorj a retrimis dosarul la DIICOT Craiova, pentru ca nu avea probe insuficiente pentru a fi judecat.Alex Bodi este in vacanta pe Coasta de Azur, alaturi de cei dragi, iubita Ema Uta si cele doua fetite ale lui, Chaqueline si Selena. Faimosul Bodi a trecut inainte prin fata magistratilor, iar acolo a aflat ca probele nu stau in picioare si procurorii trebuie sa refaca dosarul."Era foarte ... citeste toata stirea