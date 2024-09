Lovitura pentru Ilie Nastase, dupa recalcularea pensiilor: "Atat merit"

Ilie Nastase, fostul lider in tenis, nu a primit nimic in plus la pensie, dupa recalculare, urmand sa incaseze in continuare suma de 1435 de lei de la statul roman.Fostul mare jucator de tenis a precizat ca pensia lui nu este conforma cu gradul de general pe care l-a primit in 2008."1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic in plus, nici macar un leu. Nu am primit nici macar vreo hartie oficiala legata de vreo posibila schimbare a pensiei", a declarat Ilie Nastase, scrie ... citește toată știrea