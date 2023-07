Luna plina, cunoscuta si sub numele de Luna Cerbului, este un eveniment astral remarcabil in anul 2023. Aceasta luna plina se va "inalta" pe cer astazi, pe data de 3 iulie, si aduce cu ea o atmosfera speciala, dar si o schimbare energica inedita. Luna Plina in Capricorn vine cu vesti bune pentru zodii. Toti nativii vor avea parte de schimbari semnificative in aceasta perioada, insa una dintre zodii se va remarca detasat.Nu este pentru nimeni un secret faptul ca zodia Capricorn este una dintre ... citeste toata stirea