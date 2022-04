Lyridele, dansul primavaratic al stelelor cazatoare. Cand se poate vedea fenomenul spectaculos in Romania

Aproape de sfarsitul lunii aprilie ne pregatim pentru un fenomen cosmic spectaculos, vizibil si in Romania. Lyridele, ploaia de stele cazatoare, va putea fi observata cel mai bine in noptile din perioada 14 si 30 aprilie 2022. Fenomenul va atinge punctul maxim in noaptea de joi, 21 aprilie, pana la primele ore ale zilei de vineri, 22 aprilie.Lyridele, ploaia spectaculoasa de meteoriPractic, noi putem vedea intr-o noapte cam 5-6 stele cazatoare pe ora, dar atunci cand Pamantul trece pe unde e ... citeste toata stirea