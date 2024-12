Magie de Craciun pe Cluj Arena! 10.000 de clujeni au colindat alaturi de Georgiana Lobont: "Traiesc cele mai frumoase momente cu tine..." VIDEO

Magie de Craciun pe Cluj Arena: 10.000 de clujeni au colindat alaturi de Georgina LobontClujenii au trait in aceasta seara momente magice in preajma Craciunului. Georgina Lobont a adus magia sarbatorilor de iarna pe scena Cluj Arena. Sub lumina calda a sarbatorilor, peste 10.000 de clujeni au participat la un concert de exceptie, plin de emotie si armonii colindate, alaturi de una dintre cele mai iubite artiste ale Romaniei.De la momentul in care a anuntat pe retelele de socializare ca va ... citește toată știrea