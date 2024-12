Manelistul Dani Mocanu ii face "dedicatii" lui Calin Georgescu intr-o noua piesa: "Hai sa rupem Moscova, facem bani si-n Rusia"

Inaintea celui de-al doilea tur pentru alegerile prezidentiale, manelistul Dani Mocanu loveste din nou si lanseaza o piesa cu mesaje subtile de sustinere pentru Calin Georgescu.Manelistul a lansat piesa intitulata "Rusia", pe ritmul de adaptare dupa celebra melodie ruseasca "Kalinka".Chiar daca nu are legatura directa cu politica, in versurile piesei, Dani Mocanu vorbeste de afaceri in Rusia, SRI si KGB. Mai ... citește toată știrea