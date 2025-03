Mare sarbatoare la VIVO Cluj de 8 martie 2025! Regina Maria, cea care a marcat istoria romanilor, omagiata prin proiectia unui film de exceptie

Ziua Internationala a Femeii va fi marcata anul acesta la VIVO! Cluj-Napoca printr-un eveniment special dedicat uneia dintre cele mai remarcabile figuri feminine din istoria Romaniei: Regina Maria. Publicul va avea ocazia sa urmareasca documentarul "Maria, inima Romaniei", realizat de Chainsaw Film Production sub regia lui Trevor Poots. Filmul, lansat in 2018, ofera o perspectiva inedita asupra unei perioade cruciale din istoria tarii, punand in lumina rolul esential pe care l-a avut Regina ... citește toată știrea