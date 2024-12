Meteorologii au anuntat ninsori si lapovita in mai multe zone din tara. La Cluj urmeaza ca iarna sa-si intre in drepturi

Astazi, 4 decembrie, in majoritatea tarii, cerul va fi mai mult noros, iar pe arii restranse, trecator, vor fi precipitatii slabe. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie in Dobrogea, mixte in Muntenia si Oltenia, iar la munte si in zonele subcarpatice, precum si in Moldova va ninge.La Cluj, dimineata zilei de miercuri va aduce temperaturi de maxim 2 grade Celsius, iar dupa-amiaza temperaturile vor urca pana la maxim 4 grade Celsius. De asemenea, pe timpul noptii vom avea temperaturi ... citește toată știrea