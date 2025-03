Mihai Morar, reactie savuroasa dupa scandalul violent de la VIVO Cluj: "Nu mai trimiteti taticii singuri la cumparaturi ca e un stres emotional prea mare"

Mihai Morar a decis sa faca haz de necaz dupa ce a vazut scenele violente care au avut loc in parcarea de la VIVO Cluj in acest weekend.Amintim ca, sambata dupa amiaza, un conflict a izbucnit intre doi soferi, unul dintre ei fiind extrem de agresiv din cauza unei neintelegeri legate de prioritate Barbatul si-a iesit din minti si s-a napustit asupra celeilalte masini pe care a inceput sa o loveasca cu palmele goale, pana i-a spart parbrizul.Citeste si VIDEO Scene violente in parcarea de la VIVO ... citește toată știrea