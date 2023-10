Mihai Traistariu intervine in scandalul de la "Vocea Romaniei" izbucnit intre Irina Rimes si Theo Rose.In editia de vineri seara, 6 octombrie 2023, juratii au pornit o dezbatere referitoare la artistii care canta evenimente private. Incercand sa o impresioneze pe concurenta pentru care s-au intors, juratii au inceput sa arunce cu critici unii in ceilalti. La un moment dat, dupa ce Theo Rose a incercat sa o atraga pe respectiva concurenta in echipa ei, Irina Rimes a intrebat-o, pe un ton usor ... citeste toata stirea