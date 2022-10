Mircea Bravo a spus ce moment i-a definit evolutia in cariera

Mircea Bravo a terminat Facultatea de Drept din Cluj, dar nu a profesat pentru ca nu a intrat in Barou. Asa a fost sa fie, spune acum comediantul la podcastul lui Mihai Morar."Dupa ce am terminat facultatea, cumva am renuntat la ea pentru ca nu-mi placea... am si cazut examenul de Barou... Eu am dat examenul, nu am reusit sa intru. Trebuia sa fac 70 de grile si am facut 69. Cel mai fain 69 din viata mea, imi place sa zic", a povestit Mircea Bravo.El si-a luat apoi un an de pauza pentru a ... citeste toata stirea