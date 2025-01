Moment istoric! Actorul de origine romana Sebastian Stan, nominalizat la Oscar. Are sanse mari sa castice cel mai mare premiu din cinematografie

Sebastian Stan, actorul de origine romana care a cucerit Hollywoodul, a fost nominalizat la Oscar. Are sanse mari sa castige cel mai mare premiu din cinematografie pentru rolul lui Donald Trump, in filmul "Ucenicul". Presedintele Statelor Unite a vrut sa interzica pelicula, nemultumit de scenariu. In urma cu doua saptamani, Stan a castigat primul sau Glob de Aur si a avut un discurs emotionant despre Romania.Este momentul in care numele lui Sebastian Stan rasuna pentru prima data in celebrul ... citește toată știrea