Nelson Mondialu doneaza vila din Ciurila sau numai se preface? "Daca va adunati 10 familii de saraci, palatul este al vostru!" - VIDEO

Nelson Mondialu a devenit faimos in toata Romania, dupa ce fost prins in timp ce aduna donatii de la fani pentru a-si ridica conacul din Ciurila.Interlopul Nelson Mondialu isi face casa pe donatii de la fani: A aparut o noua specie de interlop, interlopul cersetor! - FOTOAcum, cunoscutul interlop clujean a facut un clip video in care anunta ca vinde casa din Ciurila. "Nu stau eu aici. Am facut-o ca sa o vand", spunea recent Nelson Mondialu, intr-un grup de apropiati.EI ... citeste toata stirea