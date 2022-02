Nelson Mondialu Jr., repetent la matematica. De ce au bucurestenii mai multi bani ca si clujenii: videochat si spagi! - VIDEO

Fiul lui Nelson Mondialu, Livian Pop, a comentat preturile exagerate cerute in parcarile subterane din Cluj-Napoca. A dat ca exemplu o parcare in Buna Ziua, pe care se cere 17.000 de euro.Nelson Mondialu Jr. spune ca in Bucuresti se cere 30.000 de euro pe o parcare subterana, din centru, si ca cea din cartierul Buna Ziua, periferic in Cluj-Napoca, este exagerata.Bucurestiul are bani pentru ca se practica videochatul"In Sofia Residence, din cartierul Buna ziua, se cere suma de 17.000 de euro ... citeste toata stirea