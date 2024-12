Nelson Mondialu' nu mai arata ca un interlop! Imbracat intr-un palton distins, colinda de Craciun dintr-o trasura eleganta VIDEO

Nelson Mondialu', colind de Craciun dintr-o trasura, in stilul unui om de afaceri elegant!Nelson Mondialu', cunoscut in mediul online ca un personaj controversat si cu o viata marcata de evenimente tumultuoase, a demonstrat recent ca poate imbina traditia cu eleganta moderna. La 61 de ani, fostul interlop clujean, care si-a construit o imagine pe YouTube si in live-urile de pe Facebook, a fost surprins intr-un videoclip in care canta un colind de Craciun dintr-o caruta, tinand cu mandrie ... citește toată știrea