Nelson Mondialu, vedeta intr-un ziar clujean din 1992, dupa o spargere: Conducea un elegant Renault 25, cu dezinvoltura - VIDEO

Nelson Mondialu aparea in ziarele clujene inca din 1994, cu ispravile lui. Amuzantul interlop a relatat si intr-un clip video cum a fost prins de politie in 1992, dupa ce a spart un magazin alimentar, alaturi de alti doi barbati.Descrierea incidentului in ziarele vremii este amuzanta."Abia iesit din puscarie, Pop Nelson Simone s-a apucat iar de vechea meserie. La un control de rutina, in elegantul Renault 25, condus cu dezinvoltura de ti..n, s-au gasit bunuri de peste 3,8 milioane de lei. Din ... citeste toata stirea