Netflix le pregateste romanilor o surpriza neplacuta in timpul filmelor. Ce vrea sa faca gigantul american, dupa ce a testat serviciul in alte tari

Netflix ar putea introduce abonamente cu reclame si in Romania, o schimbare care deja s-a concretizat in alte tari. Platforma de streaming este extrem de populara la noi, fiind folosita de milioane de utilizatori care platesc lunar pentru acces la filme si seriale. In functie de tipul de abonament, pretul variaza, fiind influentat atat de numarul de utilizatori care pot folosi acelasi cont, cat si de calitatea video oferita.Abonamentele actuale variaza intre 4,99 euro si 11,99 euro pe luna, in ... citește toată știrea