Neversea 2022, cea mai impresionanta editie de pana acum. Urmeaza UNTOLD 2022

Peste 260.000 de oameni au trait atmosfera magica din acest an de la Neversea 2022.Cea de-a patra editie Neversea a adunat peste 260.000 de oameni, care s-au bucurat in cele 4 zile si 4 nopti de festival de peste 150 de artisti nationali si internationali de renume. Astfel, editia din acest an stabileste un nou record, fiind editia cu cel mai mare numar de participanti de pana acum. Pe langa numarul impresionant de fani ai festivalului, editia 2022 a fost marcata si de emotia revederii dintre ... citeste toata stirea