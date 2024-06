Neversea 2024: Inna si Kris Kross Amsterdam, colaborare HIT pentru imnul oficial al festivalului - "Queen of My Castle"- VIDEO

Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea urmeaza sa aiba loc in data de 4-7 iulie, in Costinesti. Anul acesta, imnul oficial este oferit de catre Kris Kross Amsterdam si INNA - "Queen of My Castle."Pentru editia de anul acesta, Neversea prezinta imnul care ne introduce in atmosfera de festival, o super colaborare intre Kris Kross Amsterdam si INNA - "Queen of My Castle". Piesa poate fi ascultata aici.Dupa colaborari cu Cheat Codes, Conor Maynard, Shaggy, Sofia Reyes si Tinie ... citește toată știrea