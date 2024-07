Nicki Minaj, cea mai asteptata artista de la SAGA Festival, si-a anulat concertul ,,din cauza protestelor." Care a fost raspunsul organizatorilor

Cea mai asteptata artista din cadrul SAGA Festival din Bucuresti, Nicki Minaj, care urma sa urce pe scena duminica noaptea, 7 iulie, a anuntat pe reteaua de socializare Twitter ca nu mai ajunge in Romania, din cauza "problemelor de siguranta legate de protestele din zona".Cantareata urma sa soseasca in aceasta seara in Bucuresti, de la Dublin, unde a avut anteriorul concert programat."Din ingrijorare pentru bunastarea echipei noastre si a mea, am fost sfatuita de echipa mea de securitate sa ... citește toată știrea