No, apai voi ce cuvinte din limba "ardeleneza" stiti? Trupa clujeana Hara va cere ajutorul cu cele mai tari expresii ardelenesti pentru o piesa noua!

Ca tot suntem in inima Ardealului, baietii de la trupa clujeana Hara au pregatit o surpriza de zile mari! Solistul trupei Flavius Buzila a anuntat lansarea unei noi piese, iar partea cea mai faina este ca... e in "ardeleneza"! Ce-i drept, vorba ardelenilor suna altfel, iar baietii s-au gandit sa ceara ajutorul fanilor pentru a aduna cele mai haioase si iubite expresii regionale."Oameni buni, scoatem piesa noua! Si pentru ca e in "ardeleneza", vreau sa stiu care sunt cele mai cunoscute cuvinte ... citește toată știrea