Noul sezon X Factor incepe duminica. Cine sunt noii jurati si prezentatori

Noul sezon X Factor debuteaza chiar duminica aceasta, de la ora 20.00, la Antena 1. Emisiunea revine in grila Antenei 1 dupa o pauza de doi ani, cu noi prezentatori, dar si cu o noua formula de juriu.Mihai Morar si Adelina Chivu vor prezenta show-ul si vor trai la cote maxime tensiunea din culise, alaturi de sustinatorii celor din concurs.Noutatea in juriu este prezenta lui Puya, aflat la mare moda in randul tinerilor, care va lua decizii alaturi de mai experimentatii Delia, Stefan Banica si ... citește toată știrea