Mihai Bendeac a povestit despre prima sa intalnire fata in fata cu maestrul Florin Piersic. Fostul jurat de la iUmor a aflat ca maestrul teatrului si filmului a incercat sa-l caute de foarte multa vremeBendeac a mai subliniat faptul ca va tine minte acest moment mereu si ca este mandru ca a avut ocazia, in sfarsit, sa faca cunostinta cu maestrul Florin Piersic.La randul sau, Florin Piersic s-a lasat cuprins de emotii in momentul in care l-a vazut pe Bendeac, avand numai cuvinte de lauda la ... citeste toata stirea