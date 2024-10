Nunta de poveste in familia Sterp: Iancu si Denisa au spus "Da" intr-o trasura trasa de cai, cu tematica cowboy! FOTO/VIDEO

Zi de sarbatoare in familia Sterp: Iancu si Denisa Cotolan au spus "Da" in fata ofiterului de Stare Civila, intr-o atmosfera de poveste!Astazi, 20 octombrie, a fost o zi speciala pentru familia Sterp, deoarece Iancu Sterp si partenera sa, Denisa Cotolan, au decis sa-si uneasca destinele in fata ofiterului de Stare Civila. Evenimentul a fost marcat de o aparitie deosebita, cei doi sosind la ceremonie intr-o trasura trasa de cai, sub privirile incantate ale familiei si prietenilor apropiati. ... citește toată știrea