Nunta perfecta se organizeaza la Wedding Days, in Iulius Mall Cluj!

Dupa atatea anulari, date schimbate, compromisuri si liste modificate, a venit momentul sa faceti marele pas exact cum il visati! In Iulius Mall Cluj, specialistii in organizarea de evenimente va asteapta cu sfaturi pentru o nunta perfecta, la Wedding Days.Poate unul dintre cele mai importante momente pentru mireasa este alegerea rochiei. In Atriumul Iulius Mall Cluj, in perioada 11-13 martie 2022, designerii de profil expun cele mai noi modele: croiuri tip sirena, cu spatele gol, cu broderii ... citeste toata stirea