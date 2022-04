O mare actrita si-a cerut scuze de la Bianca Dragusanu: A gasit o bresa si speculeaza

Actrita Carmen Tanase a intrat intr-un scandal cu Bianca Dragusanu, dupa ce a spus ca marii actori nu sunt mediatizati, dar presa scrie de Bianca."Stimata presa, este o stire care nu vinde, nu-i asa? Atat va spun: sa va fie rusine obrazului! Ocupati-va in continuare de Bianca Dragusanu! Asta si meritati!", era mesajul postat de Carmen Tanase..La o emisiune la Kanal D, actrita a spus ca nu are nimic cu Bianca Dragusanu"Imi cer scuze fata de aceasta fata cu care chiar nu am nimic. Eram foarte ... citeste toata stirea