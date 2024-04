O replica a Turnului Eiffel, din peste 10.000 de piese Lego, va fi expusa in Iulius Mall Cluj. Spre bucuria copiilor, vor fi si ateliere de constructie

In weekend-ul urmator, la Iulius Mall Cluj clujenii se vor putea intoarce pe taramul copilariei si sa redescopere magia lucrurilor simple. Va fi expus unul dintre cele mai mari seturi realizate, de-a lungul timpului, din piese LEGO(Marca Inregistrata) - o replica a Turnului Eiffel, in cadrul expozitiei Brickenburg - Zilele Fanilor LEGO(Marca Inregistrata)! In cadrul evenimentului vor avea loc si Ateliere de Constructie din caramizi LEGO(Marca Inregistrata) pentru copii.Replica a Turnului ... citește toată știrea