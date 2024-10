O tanara din Romania va reprezenta Italia la Mrs. Universe 2024. A fost aleasa datorita implicarii in diverse cauze - FOTO

Luisa Petz, o romanca din Maramures, localitatea Viseu de Jos, va reprezenta Italia la Mrs. Universe 2024, o competitie internationala de frumusete. Tanara este stabilita in strainatate de mai multi ani.Incepem prin a preciza faptul ca Luisa Petz si-a asigurat locul in marea finala dupa ce a castigat titlul de Mrs. Italy Universe 2024. Concursul se va desfasura in Coreea de Sud, pe data de 17 noiembrie.Romanca nu a castigat titlul de Mrs. Italy Universe 2024 doar pentru ca ii este apreciata ... citește toată știrea