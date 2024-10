Oana Ciocan a dat cartile pe fata! Cum a reactionat fosta iubita a lui Jador la comentariul lui Zanni: "Politia stia asta, parintii mei stiau asta"

Oana Ciocan a dat cartile pe fata, dupa ce Zanni l-a acuzat pe Jador ca ar fi agresat-o. Fosta concurenta de la Survivor Romania a tinut sa clarifice situatia."Vreau sa clarific cateva lucruri care s-au spus despre mine si fosta mea relatie. In primul rand, am fost crescuta intr-o familie fericita, bazata pe respect si dragoste, si am invatat ce inseamna o relatie sanatoasa.Nu am tolerat si nu voi tolera niciodata comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare sa isi vada ... citește toată știrea