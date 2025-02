Patronul CFR Cluj Nelutu Varga dezminte cele mai recente zvonuri: "E o mare tampenie nascocita de oameni rai"

Nelutu Varga a dezmintit cele mai recente zvonuri care circula despre el, conform carora ar fi sechestrat in Ghana datorita unei datorii, transmite iAMsport. Patronul CFR Cluj a spus ca este socat sa auda de acest zvon. El este plecat din Romania de mai bine de zece zile, iar pentru a demonstra ca este in libertate, a intrat intr-un apel cu camera video cu sursa mentionata.El a explicat ca se afla in Africa, unde are mai multe afaceri: "Sunt in Ghana, am aici o mina de aur. Am mai multe ... citește toată știrea