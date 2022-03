Patru super artiste ajung pe scena de la Neversea. Cine sunt si care este line-up- ul de pana acum

Organizatorii Neversea vin in luna femeii cu un anunt special pentru fanii festivalului, dedicat artistelor care vor urca in aceasta vara pe scenele de la malul Marii Negre. B Jones, Deborah de Luca, Krewella si NERVO sunt femei de succes in industria muzicala, de-a lungul anilor s-au remarcat prin seturile si productiile lor uimitoare, au avut show-uri in intreaga lume, iar in luna iulie a acestui an vor face parte din cea de-a patra poveste de pe The Island of Dreams.Astfel, cele 4 artiste ... citeste toata stirea