Pe cati bani canta, de Revelion, Vladuta Lupau. Clujeanca cere o avere pentru o ora de cantat

In noaptea dintre ani, artistii din Romania se trezesc cu zeci de mii de euro in buzunare, dupa doar cateva ore de cantat.Printre acestia se numara si Vladuta Lupau, indragita artista, care va urca pe scena in noaptea de Revelion.Clujeanca va castiga pentru o singura ora de cantat in noaptea de Revelion suma ... citește toată știrea