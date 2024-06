Pizza gigant la un festival de mancare italiana, la Iulius Mall Cluj. Organizatorii vor sa gateasca cea mai mare pizza/Acces gratuit- FOTO

Cel mai delicios festival al preparatelor cu specific italian ajunge in iulie la ClujGurmanzii si iubitorii de experiente culinare deosebite sunt invitati la un eveniment de exceptie: festivalul La Dolce Vita, ce se va desfasura in Iulius Park Cluj in luna iulie. Aici, participantii se vor putea bucura de delicatese italiene, bauturi traditionale, muzica live si o atmosfera autentica mediteraneana.In perioada 12-14 iulie 2024, vor avea loc spectacole gastronomice care vor celebra ... citește toată știrea