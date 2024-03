Politistul-activist Marian Godina: "Stiti vreo parcare asa mai retrasa prin Cluj? Nu m-as indura sa dau toti banii din turneu pe cazare"

Politistul-activist Marian Godina se pregateste pentru turneul de comedie de la Cluj de la sfarsitul lunii martie si nu a ezitat sa faca putin haz de necaz pe seama preturilor extrem de mari la cazarile clujene.Preturile la cazarile din Cluj-Napoca au cunoscut o crestere semnificativa in ultimul timp. Cererea mare pentru cazare, alimentata de evenimente importante precum festivaluri, conferinte sau evenimente culturale, influenteaza in mod direct preturile. In plus, Clujul este un oras ... citește toată știrea