Poveste fara sfarsit intre Carmen de la Salciua si Culita Sterp. Cantareata i-a declarat razboi total: "Am decis sa fac demersuri legale"

Carmen de la Salciua i-a declarat razboi total lui Culita Sterp si-l asteapta in sala de judecata!Cantareata il acuza pe fostul sot ca a luat foarte multi bani din piesele pe care le-au facut in colaborare, cat timp au fost impreuna, bani pe care i-a impartit cu ea. Colac peste pupaza, Carmen il acuza ca a sters piesele respective in urma cu cateva zile pentru a nu mai avea nicio dovada.Dupa despartire, piesele respective ar fi ramas pe acel canal, cantaretul si-ar fi scos bani frumosi, insa ... citește toată știrea