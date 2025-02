Povestea impresionanta a unui adolescent de 15 ani, fugit din calea razboiului, ce aduce bucurie ardelenilor: "Nu cere nimic. Doar ofera amintiri"

Povestea unui tanar din Ucraina care aduce zambete in centrul Oradiei: Nu cere nimic. Ofera doar amintiri frumoase trecatorilorPe strazile din centrul Oradiei, printre trecatori grabiti, un tanar de doar 15 ani ofera un dar inedit: amintiri tiparite. Nu cere nimic in schimb, iar bucuria lui autentica este cel mai frumos cadou pe care i-l face oricui se opreste langa el. Povestea lui este una de curaj, adaptare si inspiratie.Ajuns in Oradea acum doi ani, tanarul a plecat din Odesa, Ucraina, ... citește toată știrea