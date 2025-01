Povestea pestelui legendar de 888 kg, cel mai mare din Romania: Fotografie istorica a morunului "MONSTRU" sau creatie AI? Ce ziceti? FOTO

Povestea morunului legendar de 888 kg: fotografie istorica sau creatie AI?O imagine care pretinde sa surprinda cel mai mare peste prins vreodata in Romania, un morun de 888 kg capturat in 1890, a devenit virala pe internet, declansand o dezbatere aprinsa. In timp ce unii considera fotografia un document istoric, altii sustin ca este generata cu inteligenta artificiala (AI).Fotografia este insotita de urmatorul comentariu:"Cel mai mare peste capturat vreodata in Romania a fost un morun (Huso ... citește toată știrea