Preturile imobilelor din Cluj, subiect de comedie: "Va rog o ambulanta preventiv, comunic pretul apartamentului unei persoane mai in varsta" VIDEO

Un videoclip devenit viral pe internet aduce in prim-plan situatia neobisnuita a preturilor imobiliare din Cluj-Napoca, oras cunoscut pentru costurile ridicate ale locuintelor. Materialul video, care poate fi vizionat pe YouTube, ironizeaza modul in care preturile exorbitante pot provoca adevarate "socuri" emotionale, mai ales in randul persoanelor in varsta.Clipul "Agent imobiliar in Cluj" il are ca protagonist pe Mircea Bravo, care se lanseaza in riscanta meserie de vanzator de apartamente. ... citește toată știrea