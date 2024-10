Primele imagini de la nunta lui Theo Rose! Artista s-a casatorit in secret: "A fost ca un gratar in familie"

In mare secret si departe de ochii lumii, Theo Rose si Anghel Damian au facut pasul cel mare si s-au casatorit, fiind insoti doar de cei dragi.Indragita cantareata a declarat ca nunta a fost "ca un gratar in familie", organizata in urma cu trei saptamani."El e cu mult peste barbatii de varsta lui, pe care i-am intalnit pana acum. Ne-am casatorit. A fost intr-o duminica. Ne-am luat nasii, parintii si fratii, atat. Ne-am cununat la primarie si la biserica. A fost cea mai frumoasa nunta la care ... citește toată știrea