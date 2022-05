Primele spectacole anuntate la FITT 2022

#puterea unui zambet sau # the power of a smile este tema propusa in acest an de Festivalul International de Teatru Turda 2022. Primele zile ale festivalului aduc spectacolele momentului in Romania. Organizatorii ne indeamna sa nu ratam Tartuffe - regia Vlad Trifas, spectacol al Teatrului Regina Maria Oradea, Flori de mina - regia Adina Lazar, spectacol al Teatrului Municipal Baia Mare sau Exploratorul - regia Ada Milea, spectacol al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu Targu Jiu.,,FITT 2022 ... citeste toata stirea