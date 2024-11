Primul ,,maicut" din Romania a fost retinut de politisti. Imbracat in haine bisericesti, cu o voce de femeie, a profitat de naivitatea oamenilor - VIDEO

S-a deghizat in maicuta si a cerut bani pe motiv ca ar fi grav bolnav si ar avea nevoie urgenta de tratament medical. Acesta a fost planul unui barbat de 31 de ani din judetul Bacau pentru a-si castiga painea. A devenit viral pe TikTok si a fost prins de politisti.Originar din Moinesti, barbatul a fost prins in flagrant pe 31 octombrie de catre politistii de la Biroul Investigatii Criminale Bacau, fiind suspectat de inselaciune. Cunoscut sub numele de Bobi, individul calatoreste dintr-un oras ... citește toată știrea